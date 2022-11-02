"Барселона" забила 4 голи "Вікторії" та на переможній ноті попрощалась з Лігою чемпіонів
У 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" впевнено перемогла чеську "Вікторію Плзень"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Барселони" з рахунком 4:2. У ворота "Вікторії" забили Пабло Торре, Маркос Алонсо та Ферран Торрес, який оформив дубль. Команда з Плзеня відповіла забитими м'ячами Томаша Хори.
За 6 матчів "Баварія" набрала 18 очок і вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця. В "Інтера" 10 очок, італійський клуб посів другу позицію у групі С.
У "Вікторії Плзень" - 0 балів, а "Барселона" з 7 очками вилетіла у Лігу Європи
Ліга чемпіонів
6-й тур
1 листопада
Група C
"Вікторія" (Плзень, Чехія) - "Барселона" (Іспанія) 2:4
Голи: Хори, 51 (пен.), 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75
- У вівторок, 1 листопада, в центральному матчі вечора Ліги чемпіонів німецька "Баварія" виявилась сильнішою за італійський "Інтер".
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