Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Баварії" з рахунком 2:0. У ворота "Інтера" забили Бенжамен Павар та Максім Чупо-Мотінг.

За 6 матчів "Баварія" набрала 18 очок і вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця. В "Інтера" 10 очок, італійський клуб посів другу позицію у групі С.

У "Вікторії Плзень" - 0 балів, а "Барселона" з 7 очками вилетіла у Лігу Європи

Ліга чемпіонів

6-й тур

1 листопада

Група C

"Баварія" (Німеччина) - "Інтер" (Італія) 2:0

Голи: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів міланський "Інтер" розгромно переміг чеську "Вікторію Плзень".

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