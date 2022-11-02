"Баварія" перемогла "Інтер" у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
У вівторок, 1 листопада, в центральному матчі вечора Ліги чемпіонів німецька "Баварія" виявилась сильнішою за італійський "Інтер"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Баварії" з рахунком 2:0. У ворота "Інтера" забили Бенжамен Павар та Максім Чупо-Мотінг.
За 6 матчів "Баварія" набрала 18 очок і вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця. В "Інтера" 10 очок, італійський клуб посів другу позицію у групі С.
У "Вікторії Плзень" - 0 балів, а "Барселона" з 7 очками вилетіла у Лігу Європи
Ліга чемпіонів
6-й тур
1 листопада
Група C
"Баварія" (Німеччина) - "Інтер" (Італія) 2:0
Голи: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72
- 25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів міланський "Інтер" розгромно переміг чеську "Вікторію Плзень".
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