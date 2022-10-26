"Інтер" розтрощив "Вікторію Плзень" і відправив "Барселону" у Лігу Європи
У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів міланський "Інтер" розгромно переміг чеську "Вікторію Плзень"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Мілані і закінчився перемогою господарів з рахунком 4:0. У ворота "Вікторії Плзень" забили Генріх Мхітарян, Едін Джеко і Ромелу Лукаку, який оформив дубль.
Після 5-х матчів "Інтер" набрав 10 очок і гарантував собі місце у плей-офф. У "Віктор Плзень" - 0 балів.
О 22:00 свій матч розпочнуть "Барселона" та "Баварія". Німці мають 12 очок і вже вийшли в плей-офф, а от "Барселона" (4 бали) вже не зможе змінити становище, тому вилетіла у Лігу Європи.
Ліга чемпіонів
5-й тур. Група С
26 жовтня
"Інтер" (Італія) - "Вікторія" (Плзень, Чехія) 4:0
Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87
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