Баштанка, Охтирка, Іванків: у маленьких містечках презентували фільм про героїв-українців

В Україні триває проєкт "Міста та їхні герої", який показує всю правду про героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя. Спеціально для проєкту в різних містах України були зняті шість документальних короткометражних фільмів. У кожному з 6 міст – Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові – було обрано свого героя для документального фільму про місто. Режисерами стрічок виступили Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко.

Фільми з циклу "Міста та їхні герої" першими побачили мешканці маленьких містечок - прем’єри відбулися в Баштанці Миколаївської області, в Охтирці Сумської області та в Іванкові на Київщині. Ці невеликі містечка постраждали від повномасштабного вторгнення і вистояли завдяки героїзму своїх мешканців, чиї історії, зокрема, розповідає проєкт "Міста та їхні герої".

Так, міський голова Баштанки Олександр Береговий у фільмі розповідає про те, як 100 баштанців змогли змінити хід бойових подій всієї війни на південному напрямку у свій період часу. А героями проєкту з Баштанки стали, зокрема, Дмитро Чорний та Олександр Бабін – лікарі Баштанської лікарні, які врятували не одне життя військових і цивільних людей, попри руйнування у медзакладі, Віталій Бутучел – пастор місцевої протестантської церкви, який у приміщенні церкви створив прихисток для постраждалих, Ганна Зюзько – пенсіонерка і волонтерка, а також інші містяни.

Героєм фільму про Охтирку став Павло Ігнатченко – звукорежисер, активіст вуличних культур, який перетворив свою студію на пошивочний цех із виробництва військових аптечок. Іншими героями стали, зокрема, школярка Аліса Міхєєва, яка врятувала з-під завалів шахи, і тепер проводить заняття, щоб відволікти дітей від війни, художник Ігор Шевченко, чиї мурали зараз прикрашають усе місто, священник Отець Георгій, чий храм під час війни став прихистком для людей…

У фільмі про Іванків героєм став Геннадій Попенко, який до 2022 року був актором та телеведучим. А переживши з сім’єю окупацію Іванкова, став бійцем тероборони та активним учасником життя громади. У проєкті також розказані історії домогосподарки Ірини Алексєєнко, яка після деокупації почала займатися волонтерством, медсестри реанімаційного відділення місцевої лікарні Віри Голубенко, яка під час окупації продовжувала надавати медичну допомогу постраждалим, пенсіонерки Світлани Яковенко, яка присвятила себе волонтерству, та інших мешканців селища.

"Працюючи над нашим проєктом, ми йшли не за містами – ми йшли за історіями, – розповідає ініціатор проєкту "Міста та їхні герої" Денис Блощинський. – Жоден із героїв наших фільмів не вважав себе героєм. Але нас цікавило не геройство з фільмів "Марвел", не якісь надприродні здібності. Про геройство українців ми говоримо так - це надзвичайна властивість людини залишатися людяною в будь-яких обставинах. У нашому проєкті ми розповідаємо саме про таких героїв".

Проєкт "Міста та їхні герої" мандрує Україною – найближчим часом фільми і тематичну фотовиставку про містян-героїв представлять у Харкові, Миколаєві та Чернігові, а далі в Києві та Львові.

Більше про "Міста та їхні герої" – на сайті проєкту та на сторінках у соцмережах. Проєкт реалізується за сприяння Проєкту USAID "Економічна підтримка України".