Баскетболістка збірної України Уро-Ніле стала найкращою у матчі чемпіонату Швейцарії

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Клуб "Ньйон", за який виступає українка, переміг вдома "Женеву" - 75:52.

Міріам за 27 хвилин 18 секунд на майданчику набрала 24 очки, зробила 7 підбирань та 1 передачу.

Це був перший матч "Ньйона" у 2022 році. Команда одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату Швейцарії - 9 перемог поспіль зі старту сезону.