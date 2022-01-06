Баскетболістка збірної України Уро-Ніле стала найкращою у матчі чемпіонату Швейцарії
Нападниця національної збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле стала найкращою у матчі 11-го туру чемпіонату Швейцарії
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Клуб "Ньйон", за який виступає українка, переміг вдома "Женеву" - 75:52.
Міріам за 27 хвилин 18 секунд на майданчику набрала 24 очки, зробила 7 підбирань та 1 передачу.
Це був перший матч "Ньйона" у 2022 році. Команда одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату Швейцарії - 9 перемог поспіль зі старту сезону.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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