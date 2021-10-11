Батько мене б ніколи не зрозумів, - український тренер Вернидуб зізнався, чому не хоче працювати у Росії
Український тренер Юрій Вернидуб заявив, що не працювати в Росії через свої принципи
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Вернидуба, свого часу він міг очолити "Краснодар", але відмовився.
"Пропозиції про роботу? Ні, з Росії точно немає. Я ж казав, що не буду там працювати. У мене є свої принципи. Та й батько мене б ніколи не зрозумів. У свій час було запрошення з "Краснодара", але я відмовився", - сказав Вернидуб.
Після 2-х матчів групу D в ЛЧ сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.
3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".
- Нагадаємо, 28 вересня "Шериф" під керівництвом Вернидуба сенсаційно переміг мадридський "Реал".
- 1 жовтня стало відомо, що Юрій Вернидуб заробляє у "Шерифі" менше 20 тис. євро на місяць.
- Після цього український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам.
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