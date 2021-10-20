Батько наш Бандера, - ФК "Карпати" підтримав популярний флешмоб. Відео
Гравці клубу Другої ліги "Карпати" Галич підтримали популярний в інтернеті патріотичний флешмоб
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Футболісти галицьких "Карпат" заспівали повстанську пісню "Батько наш Бандера", яка набрала чималої популярності у соцмережах.
"Пісня "Батько наш Бандера" стала мегапопулярною після того, як діти однієї із львівських шкіл заспівали її і опублікували в соцмережах. "Карпати" не могли оминути увагою такі патріотичні починання дітей і вирішили підтримати їх, започаткувавши футбольний флешмоб. Гравці команди заспівали кілька рядків пісні і передали естафету усім галицьким клубам. Долучайтеся! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні клубу.
Відео:
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