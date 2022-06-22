"Баварія" оголосила про трансфер лідера "Ліверпуля"
Мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила про трансфер форварда "Ліверпуля" Садіо Мане
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Баварія" заплатила "Ліверпулю" за Мане 32 млн євро. Сенегалець підписав з мюнхенцями контракт до літа 2025 року. Зарплата сенегальця складатиме 20 млн євро.
30-річний Садіо Мане був лідером "Ліверпуля". У цьому сезоні форвард зіграв 51 матч, забив 23 голи та віддав 5 асистів.
Трансферна вартість Мане складає 70 млн євро.
- 28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 1:0.
- 16 червня стало відомо, що "Баварія" усно домовилась про трансфер вінгера "Ліверпуля" Садіо Мане.
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