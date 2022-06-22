"Баварія" оголосила про трансфер лідера "Ліверпуля"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Баварія" заплатила "Ліверпулю" за Мане 32 млн євро. Сенегалець підписав з мюнхенцями контракт до літа 2025 року. Зарплата сенегальця складатиме 20 млн євро.

30-річний Садіо Мане був лідером "Ліверпуля". У цьому сезоні форвард зіграв 51 матч, забив 23 голи та віддав 5 асистів.

Трансферна вартість Мане складає 70 млн євро.

28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 1:0.

16 червня стало відомо, що "Баварія" усно домовилась про трансфер вінгера "Ліверпуля" Садіо Мане.

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