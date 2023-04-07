"Баварія" підготувала революційну форму на наступний сезон
У мережі з'явились фото нової виїзної форми мюнхенської "Баварії" на сезон 2023/24
Про це повідомляє авторитетне видання Footy Headlines.
Гостьова форма виготовлена компанією adidas. У новому сезоні "Баварія" зіграє у революційному дизайні для німецького клубу.
Мова йде про комбінацію кольорів. Вперше в історії "Баварії" їхня форма поєднає одночасно чорний з зеленим та фіолетовим кольори.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе