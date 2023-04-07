"Баварія" підготувала революційну форму на наступний сезон

Про це повідомляє авторитетне видання Footy Headlines.

Гостьова форма виготовлена компанією adidas. У новому сезоні "Баварія" зіграє у революційному дизайні для німецького клубу.

Мова йде про комбінацію кольорів. Вперше в історії "Баварії" їхня форма поєднає одночасно чорний з зеленим та фіолетовим кольори.