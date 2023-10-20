"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
Боси німецької "Баварії" провели роботу з Нуссаїром Мазрауї, який підтримує Палестину у війні проти Ізраїлю
Офіційна заява з'явилась на сайті "Баварії".
Учора, 19 жовтня, Нуссаїр Мазрауї пропустив тренування "Баварії". Марокканець мав розмову з босами через підтримку Палестини в конфлікті з Ізраїлем. Позиція футболіста викликала хвилю хейту у Німеччині.
"Приводом для обговорення стали пости футболіста в соцмережах про терор проти Ізраїлю, які були опубліковані майже два тижні тому і викликали резонанс і критику. "Баварія" і футболіст рішуче виступають проти перенесення близькосхідного конфлікту і його насильства в Німеччину, яка є прихильницею миру. Ненависті та насильству щодо дітей немає місця в політичній культурі Німеччини. "Баварія" підтримує єврейську громаду Німеччини та Ізраїль. Ніщо не виправдовує вбивство дітей і сімей", - йдеться у заяві.
Нуссаїр Мазрауї залишиться у складі "Баварії", але не повернеться на поле в найближчих матчах. Він травмований.
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