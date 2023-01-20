"Баварія" та "Лейпциг" зіграли внічию у центральному матчі Бундесліги
У 16-му турі чемпіонату Німеччини з футболу мюнхенська "Баварія" зіграла внічию проти "Лейпцига"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 1:1. У ворота "Баварії" забив Марсель Гальстенберг, а за мюнхенців відзначився Максім Чупо-Мотінг.
У турнірній таблиці "Баварія" впевнено лідирує з 35 очками і має відрив над "Фрайбургом", який другий, у вигляді 5 балів. "Лейпциг" - третій - 29 очок.
Бундесліга
16-й тур
20 січня
"Лейпциг" - "Баварія" 1:1
Голи: Гальстенберг, 52, - Чупо-Мотінг, 37
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