"Баварія" та "Лейпциг" зіграли внічию у центральному матчі Бундесліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 1:1. У ворота "Баварії" забив Марсель Гальстенберг, а за мюнхенців відзначився Максім Чупо-Мотінг.

У турнірній таблиці "Баварія" впевнено лідирує з 35 очками і має відрив над "Фрайбургом", який другий, у вигляді 5 балів. "Лейпциг" - третій - 29 очок.

Бундесліга

16-й тур

20 січня

"Лейпциг" - "Баварія" 1:1

Голи: Гальстенберг, 52, - Чупо-Мотінг, 37

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