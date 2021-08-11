"Баварія" здивувала ціною за чемпіона світу з футболу

Про це повідомляє Footmercato.



За інформацією джерела, новий тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн не бачить Толіссо у своїй команді і хоче попрощатися з півзахисником цього літа.



Боси мюнхенського топ-клубу виставили на футболіста цінник у вигляді 10 млн євро. Контракт 27-річного хавбека з "Баварією" закінчується через рік.



У минулому сезоні Толіссо взяв участь в 24 поєдинках "Баварії", забив 3 голи. Transfermarkt оцінює хавбека у 20 млн євро.



Корентін Толіссо є чемпіоном світу з футболу. Разом зі збірною Франції він здобув трофей у 2018 році.

28 липня стало відомо, що нападник "Баварії" Роберт Левандовські продовжить виступати у мюнхенському топ-клубі.