"Баварія" здивувала ціною за чемпіона світу з футболу
Мюнхенська "Баварія" готова продати француза Корентіна Толіссо за 10 млн євро
Про це повідомляє Footmercato.
За інформацією джерела, новий тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн не бачить Толіссо у своїй команді і хоче попрощатися з півзахисником цього літа.
Боси мюнхенського топ-клубу виставили на футболіста цінник у вигляді 10 млн євро. Контракт 27-річного хавбека з "Баварією" закінчується через рік.
У минулому сезоні Толіссо взяв участь в 24 поєдинках "Баварії", забив 3 голи. Transfermarkt оцінює хавбека у 20 млн євро.
Корентін Толіссо є чемпіоном світу з футболу. Разом зі збірною Франції він здобув трофей у 2018 році.
- 28 липня стало відомо, що нападник "Баварії" Роберт Левандовські продовжить виступати у мюнхенському топ-клубі.
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