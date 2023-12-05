Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці

Про це свідчать результати нещодавнього дослідження Центру "Нова Європа", опитування для якого проводила агенція Info Sapiens.

Перелік західних лідерів, яким найбільше довіряють українці, очолив президент США Джо Байден з показником 82% (сукупно ті, хто відповів "повністю довіряю" або "скоріше довіряю").

На другому місці, попри останні труднощі у відносинах з Польщею, опинився Анджей Дуда з показником 77%.

Третє та четверте місця поділили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак – їм довіряють 74% респондентів.

З більшим відривом від першої четвірки цей список продовжують генсек НАТО Єнс Столтенберг (66%), президентка Молдови Мая Санду (62%), канцлер Німеччини Олаф Шольц (61%) та президент Франції Емманюель Макрон (55%).

Лише два лідери з цього переліку – Байден і Урсула фон дер Ляєн – за останній рік зберегли приблизно той самий рівень довіри, тоді як до решти ставлення суттєво змінилося або в кращий, або в гірший бік.

Погіршилися показники довіри до президента Польщі Анджея Дуди: торік він був безумовним лідером довіри українців за кордоном, з високим відривом від решти – але втратив дев’ять відсоткових пунктів.

Водночас Санду за рік наростила рейтинг довіри серед українців на 12 процентних пунктів.

На ідентичний показник зросла довіра українців до Олафа Шольца та Емманюеля Макрона.