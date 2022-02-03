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Головна війна з Росією Байден і Макрон обговорили нарощування Росією військ біля кордону України та санкції в разі подальшої агресії

Байден і Макрон обговорили нарощування Росією військ біля кордону України та санкції в разі подальшої агресії

3 лютого, 2022 четвер
09:39
війна з Росією Байден і Макрон

Президенти США та Франції Джо Байден і Емманюель Макрон у телефонній розмові обговорили агресію РФ щодо України та координацію в накладанні санкцій на Росії в разі її подальшого вторгнення на українську територію

Про це повідомляє Білий дім

"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - ідеться в заяві.

Джо Байден і Емманюель Макрон домовилися підтримувати контакт щодо питання російсбкої агресії проти України, а також консультуватися з партнерами з НАТО та ЄС.

"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, в тому числі в ході консультацій з союзниками по НАТО й партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - розповіли в Білому домі.

  • Нагадаємо, Емманюель Макрон провів переговори з президентом Володимиром Зеленським на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.

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санкції
Джо Байден
Еммануель Макрон
США
вторгнення в Україну
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