Байден і Макрон обговорили нарощування Росією військ біля кордону України та санкції в разі подальшої агресії
Президенти США та Франції Джо Байден і Емманюель Макрон у телефонній розмові обговорили агресію РФ щодо України та координацію в накладанні санкцій на Росії в разі її подальшого вторгнення на українську територію
Про це повідомляє Білий дім.
"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - ідеться в заяві.
Джо Байден і Емманюель Макрон домовилися підтримувати контакт щодо питання російсбкої агресії проти України, а також консультуватися з партнерами з НАТО та ЄС.
"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, в тому числі в ході консультацій з союзниками по НАТО й партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - розповіли в Білому домі.
- Нагадаємо, Емманюель Макрон провів переговори з президентом Володимиром Зеленським на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе