Байден і Макрон обговорили нарощування Росією військ біля кордону України та санкції в разі подальшої агресії

Про це повідомляє Білий дім.



"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - ідеться в заяві.



Джо Байден і Емманюель Макрон домовилися підтримувати контакт щодо питання російсбкої агресії проти України, а також консультуватися з партнерами з НАТО та ЄС.



"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, в тому числі в ході консультацій з союзниками по НАТО й партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - розповіли в Білому домі.

Нагадаємо, Емманюель Макрон провів переговори з президентом Володимиром Зеленським на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.

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