Про це повідомляє CNN.

За даними американського телеканалу, відповідну заяву Байден зробив 4 листопада на закритій зустрічі з однопартійцями у Чикаго.

"Якщо ми втратимо палату представників та сенат, це будуть жахливі два роки. Хороша новина полягає в тому, що я матиму право вето", - сказав Байден.

Він визнав, що йому не вдалося вплинути на громадську думку, яка переважно сприйняла негативне ставлення до напрямку, в якому рухається країна.

"Ми зробили багато хороших речей. Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші", - констатував Байден.

4 листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що результати проміжних виборів у США не вплинуть на підтримку України.

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