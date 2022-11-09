Байден на зустрічі з однопартійцями заявив, що втрата палати представників та сенату матиме жахливі наслідки, - CNN
Президент США Джо Байден заявив, що у разі втрати демократами більшості у палаті представників та сенату на країну чекають два жахливих роки
Про це повідомляє CNN.
За даними американського телеканалу, відповідну заяву Байден зробив 4 листопада на закритій зустрічі з однопартійцями у Чикаго.
"Якщо ми втратимо палату представників та сенат, це будуть жахливі два роки. Хороша новина полягає в тому, що я матиму право вето", - сказав Байден.
Він визнав, що йому не вдалося вплинути на громадську думку, яка переважно сприйняла негативне ставлення до напрямку, в якому рухається країна.
"Ми зробили багато хороших речей. Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші", - констатував Байден.
- 4 листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що результати проміжних виборів у США не вплинуть на підтримку України.
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