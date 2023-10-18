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Головна Війна в Ізраїлі Байден намагатиметься стримати Ізраїль від повномасштабної наземної операції, - сходознавець Якубович
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Байден намагатиметься стримати Ізраїль від повномасштабної наземної операції, - сходознавець Якубович

18 жовтня, 2023 середа
16:31
Війна в Ізраїлі Джо Байден

Президент США Джо Байден буде вмовляти Нетаньягу не вдаватися до наземної операції. У Байдена зараз немає іншого виходу, він буде стримувати Ізраїль

Таку думку висловив сходознавець Михайло Якубович в етері телеканалу "Еспресо".

"Байден буде працювати в тому ключі, щоб стримати Ізраїль від повномасштабної наземної операції. Ізраїль зараз потребує підтримки Заходу, озброєння від США, Німеччини та інших країн. Тому до ескалації конфлікту у Байдена є певні аргументи", - розповів Якубович.

Ізраїль може на це не погодитись. За словами сходознавця, є ймовірність, що Нетаньягу буде гнути свою лінію, щоб не виглядати програвшою стороною. Але у Байдена зараз немає іншого виходу, як гасити це полум'я.

"На Близькому Сході антиамериканські настрої значно посилилися. Захід, в тому числі сам Байден, багато зробив для того, щоб спробувати об'єднати, перетягнути на свою сторону Глобальний Південь. А ситуація з ізраїльськими бомбардуваннями сектора Гази не залишає іншого виходу багатьом країнам, ніж взяти "антизахідний курс". Тому Байдену доведеться знайти вихід з ситуації таким чином, щоб Ізраїль вийшов із неї переможцем, і не зіпсував свої стосунки із сусідами. Тому що продовження ударів по Газі буде неодмінно з кожним днем ставити під сумнів ту нормалізацію, яка відбувалась протягом 5 років", - підкреслив Михайло Якубович.

Якщо до листопада наземну операцію не розпочнуть, то ймовірно будуть перемовини. Мир можливий, кінець жовтня місяця буде вирішальним. Але якщо операція розпочнеться повноцінно, то вороття вже не буде, вважає Якубович.

"Очевидно, Байден намагається Нетаньягу від цього застерегти, бо йому така війна точно не вигідна. Мені здається, що візит Байдена це останній шанс на більш-менш врівноважений план дій. Якщо Ізраїль цим не скористається, ми будемо бачити ще одну криваву війну, наслідки якої будуть відчуватися далеко за межами Ізраїлю", - підсумував Якубович.

  • Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

  • В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.

  • Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.

  • Уранці 18 жовтня президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. Байден заявив, що удару по лікарні в Газі, схоже, завдав не ЦАХАЛ.

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