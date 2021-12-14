Байден обговорив загрозу Україні від РФ із президентом Фінляндії
Президенти США й Фінляндії Джо Байден і Саулі Нііністьо обговорили ситуацію на українсько-російському кордоні
Це зазначили в офісі очільника Фінляндії.
"Президент Фінляндії Саулі Нііністьо в понеділок 13 грудня провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом", - ідеться в повідомленні.
"Головною темою розмови була тривожна ситуація на кордонах України. Президенти вважають за важливе співпрацювати з метою знайти дипломатичний спосіб врегулювання напруженої ситуації", - інформують у офісі президента Фінляндії.
Також Саулі Нііністьо висловив Джо Байдену співчуття у зв'язку з загибеллю людей під час торнадо в штаті Кентуккі.
Крім того, президенти США та Фінляндії обговорили двосторонні відносини. Саулі Нііністьо окреслив Джо Байдену головні напрями політики Фінляндії в галузі безпеки, а також наголосив, що цінує принцип "відкритих дверей" НАТО.
В офісі президента Фінляндії додали, що в Саулі Нііністьо на 15 грудня запланована телефонна розмова з очільником РФ Володимиром Путіним.
Крім того, у повідомленні нагадують, що 13 грудня лідер Фінляндії обговорив телефоном із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом його зустріч із Володимиром Путіним в Сочі, яка відбулася минулого тижня.
- Нагадаємо, у Білому домі заявили, що якщо Росія нападе на Україну, США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО.
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