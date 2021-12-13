Якщо Росія нападе на Україну, США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО, - речниця Білого дому
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість збільшити свою військову присутність у східноєвропейських країнах НАТО, якщо Росія вирішить напасти на Україну
Про це Псакі заявила під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато наших союзників у НАТО мали намір збільшити присутність (в регіоні Східної Європи, - ред.), мали намір на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безсумівно, такі заходи (США, - ред.) також розглядають у разі, якщо Росія вирішить здійснити напад на Україну", - заявила речниця.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
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- 8 грудня США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України.
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