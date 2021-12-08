США не планують розміщувати війська в Україні, щоб зупинити російське вторгнення, - Байден
У середу, 8 грудня, президент США Джо Байден заявив, що американські війська не планують розміщувати в Україні для захиститу від російської агресії
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах", - сказав Байден.
Президент США додав, що його країна має моральний та юридичний обов’язок перед союзниками у НАТО. П'ята стаття статуту альянсу передбачає, що країни-учасниці можуть захищати одна одну у разі агресії. Однак цей обов'язок не поширюється на Україну.
Водночас Байден наголосив, що розвиток подій залежатиме від того, як вирішать діяти у цій ситуації союзники по НАТО.
Президент США також додав, що у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним 7 грудня він чітко доніс меседж, що в разі нападу на Україну Росія отримає безпрецедентні економічні санкції.
"Крім того, я дав зрозуміти, що ми забезпечимо обороноздатність українцям", - наголосив Байден.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Також він планує поговорити із лідерами європейських країн.
- Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у разі подальшої агресії проти України нові санкції проти РФ будуть надзвичайно серйозними й ізолюють росіян від світу.
- Зеленський прокоментував розмову президентів США та Росії, наголосивши, що "є особиста роль Байдена у врегулюванні війни на сході".
- 8 грудня США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України.
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