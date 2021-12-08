США не планують розміщувати війська в Україні, щоб зупинити російське вторгнення, - Байден

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах", - сказав Байден.

Президент США додав, що його країна має моральний та юридичний обов’язок перед союзниками у НАТО. П'ята стаття статуту альянсу передбачає, що країни-учасниці можуть захищати одна одну у разі агресії. Однак цей обов'язок не поширюється на Україну.



Водночас Байден наголосив, що розвиток подій залежатиме від того, як вирішать діяти у цій ситуації союзники по НАТО.

Президент США також додав, що у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним 7 грудня він чітко доніс меседж, що в разі нападу на Україну Росія отримає безпрецедентні економічні санкції.

"Крім того, я дав зрозуміти, що ми забезпечимо обороноздатність українцям", - наголосив Байден.



