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Байден оголосив надзвичайний стан для Міссісіпі через пошкодження штормом: загинуло щонайменше 26 осіб

26 березня, 2023 неділя
17:48
Світ

26 березня президент США Джо Байден оголосив про надзвичайний стан для Міссісіпі після того, як шторм убив щонайменше 26 людей

Про це інформує The New York Times.

У неділю президент Байден оголосив надзвичайну ситуацію для Міссісіпі.

Уранці рятувальники продовжили пошуки жертв смертоносного шторму, який спустошив Міссісіпі та Алабаму. Щонайменше 26 людей були підтверджені загиблими після того, як смертоносний шторм прорвав 170-мильну трасу Міссісіпі та Алабами в п'ятницю 24 березня.

Національна метеорологічна служба попередила, що в неділю в деяких частинах Міссісіпі, Луїзіани та Алабами існує ризик більш суворої погоди, включаючи руйнівні вітри, град і сильніший торнадо.

25 березня повідомлялося, що сильні шторми обрушилися на південні штати США в п’ятницю, торнадо вбив щонайменше 23 людини, зруйновано будинки.

У п'ятницю на Міссісіпі, Алабаму і Техас обрушилися сильні шторми, випав град розміром з м'ячі для гольфу. Так, це змусило владу попередити мешканців, що вони опинилися в "небезпечній для життя ситуації".

Торнадо спричинив руйнування в сільських містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, у Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 100 миль на годину обрушилися близько 5 ранку в п'ятницю, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення.

Новини
Президент США
Надзвичайний стан
Джо Байден
США
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