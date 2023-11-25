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Головна Війна в Ізраїлі Байден озвучив версію причин нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль

Байден озвучив версію причин нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль

25 листопада, 2023 субота
05:36
Війна в Ізраїлі Джо Байден

Джо Байден висловив припущення, через що ХАМАС міг напасти на Ізраїль

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За словами президента США, можлива причина нападу – тісний зв'язок США та Саудівської Аравії.

"Вважаю, що одна з причин, через яку ХАМАС завдав удару, коли вони це зробили, полягала в тому, що вони знали, що я дуже тісно співпрацюю із саудитами та іншими країнами регіону, щоб принести мир у регіон шляхом визнання Ізраїлю та права Ізраїлю. на існування". - Заявив Джо Байден.

Також Байден згадав саміт G20, на якому США домовилися з'єднати Близький Схід та Європу залізницею.

"Там пройшла заява, в якій говорилося, що ми збираємося побудувати залізницю з Ер-Ріяда через весь Близький Схід до Саудівської Аравії, Ізраїлю і так далі, і таке інше шлях до Європи. Ні... не залізниця, але це був би підземний трубопровід, а потім залізниця", - сказав Байден.

Американський лідер заявив, що арабські країни зацікавлені у спільній роботі для зміни ситуації у своєму регіоні та досягнення довгострокового світу.

"Я маю намір продовжувати працювати в цьому напрямку", - сказав Байден.

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Джо Байден
США
Хамас
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