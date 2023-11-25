Байден озвучив версію причин нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль
Джо Байден висловив припущення, через що ХАМАС міг напасти на Ізраїль
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
За словами президента США, можлива причина нападу – тісний зв'язок США та Саудівської Аравії.
"Вважаю, що одна з причин, через яку ХАМАС завдав удару, коли вони це зробили, полягала в тому, що вони знали, що я дуже тісно співпрацюю із саудитами та іншими країнами регіону, щоб принести мир у регіон шляхом визнання Ізраїлю та права Ізраїлю. на існування". - Заявив Джо Байден.
Також Байден згадав саміт G20, на якому США домовилися з'єднати Близький Схід та Європу залізницею.
"Там пройшла заява, в якій говорилося, що ми збираємося побудувати залізницю з Ер-Ріяда через весь Близький Схід до Саудівської Аравії, Ізраїлю і так далі, і таке інше шлях до Європи. Ні... не залізниця, але це був би підземний трубопровід, а потім залізниця", - сказав Байден.
Американський лідер заявив, що арабські країни зацікавлені у спільній роботі для зміни ситуації у своєму регіоні та досягнення довгострокового світу.
"Я маю намір продовжувати працювати в цьому напрямку", - сказав Байден.
- У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у рамках тимчасового припинення вогню
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