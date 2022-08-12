Байден планує балотуватися на другий термін після проміжних виборів до конгресу, – Bloomberg
Президент США Джо Байден планує знову позмагатися за крісло очільника країни у 2024 році. Відомо, що передвиборча кампанія стартує після виборів до конгресу в листопаді
Про це інформує Bloomberg з посиланням на помічників і союзників президента США Джо Байдена.
"Президент сказав, що планує знову балотуватися. Люди повинні повірити йому на слово", - сказала помічниця Аніта Данн після повернення до Білого дому.
Як повідомляє видання, то Байден готується подати заявку на переобрання після проміжних виборів до конгресу в листопаді.
"Рішучість Байдена повторно подати заявку на отримання Білого дому посилюється, навіть якщо опитування показують, що більшість демократів віддали б перевагу іншому кандидату, ніж 79-річний президент. Але ті, хто наближений до Байдена, описують його як підбадьореного нещодавніми законодавчими, економічними та зовнішньополітичними перемогами та прагнення знову відмовити Трампу", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі з активістами Демократичної партії Байден заявив, що не може придумати нічого важливішого, ніж переконатися, що партія зможе виграти як на проміжних виборах, так і в 2024 році.
"Він думав, що він єдина людина, яка може перемогти Дональда Трампа, коли Трамп балотувався на переобрання, і мав рацію. Очевидно, що він наш найкращий кандидат", - сказав колишній конгресмен і помічник Білого дому Седрік Річмонд.
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