Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Kyodo.

Очікується, що Байден і Кішіда, які востаннє зустрічалися в січні у Вашингтоні, підтвердять міцність безпекового альянсу Сполучених Штатів і Японії, їхню відповідь на зростаючу активність Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та обговорять війну Росії проти України.

Також зазначається, що Байден вирушить із Вашингтона в середу й прибуде до Хіросіми наступного дня. Це буде його другий візит до Японії від часу вступу на посаду у 2021 році.

Окрім цього, повідомляється, що поїздка Байдена до Хіросіми також зробить його другим чинним президентом США, який відвідає це місто, зруйноване американською атомною бомбою в останні дні Другої світової війни.

Триденний саміт лідерів групи семи високорозвинених країн світу, до якої входять Сполучені Штати, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада та Європейський Союз, розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма.