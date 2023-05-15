Байден планує зустрітися з Кішідою в Хіросімі та взяти участь у саміті G7
Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у саміті G7 у Хіросімі й у четвер, напередодні зустрічі лідерів та проведе переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішда
Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Kyodo.
Очікується, що Байден і Кішіда, які востаннє зустрічалися в січні у Вашингтоні, підтвердять міцність безпекового альянсу Сполучених Штатів і Японії, їхню відповідь на зростаючу активність Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та обговорять війну Росії проти України.
Також зазначається, що Байден вирушить із Вашингтона в середу й прибуде до Хіросіми наступного дня. Це буде його другий візит до Японії від часу вступу на посаду у 2021 році.
Окрім цього, повідомляється, що поїздка Байдена до Хіросіми також зробить його другим чинним президентом США, який відвідає це місто, зруйноване американською атомною бомбою в останні дні Другої світової війни.
Триденний саміт лідерів групи семи високорозвинених країн світу, до якої входять Сполучені Штати, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада та Європейський Союз, розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма.
- 11 травня радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.
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