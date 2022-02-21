Байден погодився зустрітися з Путіним. Якщо Росія не нападатиме на Україну
Американський і російський президенти Джо Байден і Володимир Путін за посередництва свого французького колеги Емманюеля Макрона домовилися провести двосторонню зустріч з питань врегулювання ситуації на українсько-російському кордоні
Про це поінформував Елисейський палац, передає Еспресо.TV.
"Президент республіки розмовляв з президентом Сполучених Штатів Америки паном Джо Байденом, а також з президентом Російської Федерації паном Володимиром Путіним.
Він запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім з усіма зацікавленими сторонами з питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі.
Президенти Байден і Путін прийняли принцип такого саміту", - зазначається у повідомленні.
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За даними пресслужби Макрона, сторони домовилися, що їхню зустріч підготують очільники звонішньополітичних відомств обох країн - Ентоні Блінкен та Сергій Лавров, які мають побачити одне одного "в четвер, 24 лютого".
Окремо наголошується, що Байден та Путін зможуть провести перемовини "лише в тому разі, якщо Росія не вторгнеться до України".
Макрон також долучиться до підготовки перемовин.
Трохи згодом факт домовленості щодо зустрічі Байдена з Путіним офіційно підтвердили у Білому домі.
"Як неодноразово давав зрозуміти президент (Байден - ред.), ми прагнемо продовжувати дипломатію до моменту початку вторгнення. Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров мають зустрітися цього тижня в Європі за умови, що Росія не почне військові дії. Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі (Блінкена з Лаврова - ред.), знову ж таки, якщо вторгнення не станеться", - йдеться в заяві Джен Псакі.
"Ми завжди готові до дипломатії. Ми також готові накласти швидкі та важкі санкції, якщо Росія замість цього вибере війну. Й зараз, схоже, Росія дуже пришвидшує та продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну", - підсумувала речниця Білого дому.
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