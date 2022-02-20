Путін не обговорюватиме із Зеленським врегулювання ситуації на Донбасі, він повинен про це спілкуватися з "Л-ДНР", - Пєсков

Про це 20 лютого 2022 року заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков на пропагандистському телеканалі "Росія-1", передає Еспресо.TV.



"Є відчуття, що Путін більше не розглядає Зеленського як співрозмовника. Чи це вірно?", - запитав Пєскова представник каналу Павло Зарубін.



"Путін зараз має всі підстави не розглядати Володимира Зеленського як людину, яка готова, може і бажає виконати Мінський комплекс заходів.



Якщо разом розглянути всі заяви Зеленського, то з них випливає, що він: а) не спроможний; б) не хоче; с) не збирається цього робити", - зазначив Пєсков.



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"Українська сторона та пан Зеленський як основну мету декларують обговорення саме врегулювання на південному сході. Але ми не є стороною конфлікту... Обговорення про південний схід мають вестись між президентом Зеленським та представниками цього південного сходу. А ось із цим проблеми - цього вони не хочуть прийняти", - додав він.



"Саме тому у Кремлі не хочуть відповідати на дзвінки Зеленського?" - уточнив Зарубін.



"Ми ставимо питання: що ви хочете обговорювати? Але відповіді не отримуємо", - появив Пєсков.





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