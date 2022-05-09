Байден: прагнемо продовжити зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна

Про це президент США Джо Байден після переговорів лідерів "Великої сімки" написав у твітер.

"Сьогодні я говорив з лідерами країн "Великої сімки" і президентом Зеленським про нашу непохитну єдність і прагнення продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна", - наголосив він.

8 травня Трюдо, Байден і лідери G7 провели розмову із Президентом України Зеленським.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом поточну ситуацію в Україні та подальші кроки, які Канада та США можуть зробити для підтримки українського уряду та народу. Вони зобов’язалися надавати постійну економічну, безпекову та гуманітарну підтримку Україні.

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