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OPINION

Байден - президент війни, і він вже переміг

Володимир Омелян
20 жовтня, 2023 п'ятниця
18:08
Погляд Володимир Омелян

В історії були набагато кривавіші віки за XXI століття. Але ми дочекалися свого Вашингтона — Джо Байдена

Надзвичайно потужний виступ Президента США Джо Байдена.

Дуже рекомендую подивитися його повністю в оригіналі, максимум з українськими субтитрами, бо поки вдалого синхронного перекладу не знайшов.

Це просто інтелектуальна ейфорія емоцій, інтонацій, сенсів.

Ключове — все ж не емоції, а глибокий зміст і бачення, з докладним розʼясненням чому те, що ми робимо сьогодні, дасть нам можливість зберегти свій статус лідера на подальші десятиліття.

Сі, підпалюючи різні кутки світу, сподівався серйозно ослабити США, щоб його Китай став лідером і законодавцем планети.

Путін, тренуючи та озброюючи Хамас, передаючи чутливі технології Китаю, Північній Кореї, Ірану, вкидаючи в кривавий хаос африканські держави, вірив, що це вдарить по ненависному йому Байдену, який зруйнував всі плани Кремля.

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Байден вже переміг. НАТО вже збільшилося, а де факто зросло майже удвічі. Байден — президент війни, конкуренти якого не можуть нічого притомного сформулювати й лише сіпаються між інструкціями Москви й власним популізмом, який навіть їхньому виборцю набрид.

Демократії нарешті мобілізувалися і замість 50 відтінків сірого вибір тепер: Добро або Зло.

Все стало дивовижно просто.

Цим виступом Байден кінцево публічно сформулював: Вісь Зла існує, я — той президент, який обʼєднав сили Добра і веду вас до перемоги. Ви можете не переживати, працюйте як звичайно, заробляйте гроші, живіть безпечно, Уряд США інвестує в американські робочі місця навіть військовими витратами. Цього разу перемога демократії не буде коштувати жодного американського життя.

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В Китаю, якого жодного разу не згадали, ще є шанс вискочити з поганої компанії, хоча всі знають, що він робив "минулого літа". Але, виглядає на те, що Сі буде йти до кінця, свого спільного кінця з путіними, орбанами, аятолами, кімами і ватажками терористів.

Проте, такий підхід "Закритого Міста" зробить перемогу демократій ще впевненішою.

В історії були набагато кривавіші віки за XXI століття. Але ми дочекалися свого Вашингтона — Джо Байдена.

Сподіваюся, що замість твітів українська влада спроможеться на змістовні дії. To-do list на столі!

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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