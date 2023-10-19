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OPINION

Сі виставить на торги зі США голову Путіна

Сергій Таран
19 жовтня, 2023 четвер
08:06
Погляд Сергій Таран

Самому виглядати геополітичним хуліганом Сі Цзіньпіну вже статус не дозволяє

Намісник північних територій Китаю Путін прибув у столицю Пекін вклонитися імператору. Він готовий йому задешево продавати газ, самому вкладати останні гроші в газогін "Сила Сибіру-2", пускати на Далекій схід китайських робітників, які ніколи звідти не поїдуть, і при цьому він вже давно змирився з тим, що не Росія, а лише Китай здатен говорити із Заходом на рівних.   

Путіну дуже потрібна підтримка Сі Цзіньпіна. Він для нього остання надія завершити війну в Україні бодай трохи на своїх умовах.

Але у Пекіна свої інтереси. Сі запросив Путіна на святкування 10-річчя ініціативи "Один пояс — один шлях". Це не військовий, а інфраструктурний проєкт, за яким Китай будує дороги, мости по всьому світу, пробиваючи торговельні шляхи до Піднебесної. І на святкування Путіна запросили разом з іншими 130 лідерами країн, де Китай може розвивати свою інфраструктуру. 

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Інтереси Москви та Пекіна зараз не в усьому збігаються. Китаю потрібно гарантувати стрімке економічне зростання. А світова рецесія, спричинена війною в Україні, а тепер і в Ізраїлі, не дасть це зробити. Ну, а Путіну потрібна тільки війна. Іншого він просто не знає і не вміє.

Сі, звісно, теж не проти потріпати нерви Вашингтону, аби потім говорити з ним на рівних. Але самому виглядати геополітичним хуліганом Сі Цзіньпіну вже статус не дозволяє. Для цього у нього і є пітерський гопник, на прикладі якого він показуватиме Заходу, що не такий вже і поганий "комуністичний Китай", якщо порівнювати його з "путінською Росією".

Зустріч між Байденом та Сі попередньо запланована на листопад. От на ній Сі й виставить президенту США голову Путіна на торги. Звісно, якщо Захід запропонує хорошу ціну.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Володимир Путін
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