Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін скаженіє від ATACMS. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Путін скаженіє від ATACMS. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
19 жовтня, 2023 четвер
12:06
Погляд Віталій Портников

Президент РФ Володимир Путін визнав додаткову загрозу, що з’явилася після того, як на озброєнні українських Сил оборони з’явилися ракети ATACMS

Уже перше застосування цих ракет по окупованих Росією українських містах продемонструвало їхні можливості. Росія має значні втрати в живій силі й техніці, і очевидно, що подальше застосування цих ракет також може зменшити ресурси РФ, а також її наміри щодо подальших дій на російсько-українському фронті.

Путін, звичайно, у своїй манері все намагається видати за такий собі жарт і висміяти західні еліти. Він сказав, що якщо президент США Джо Байден вважає, що війну Росією вже програно, навіщо тоді постачає ракети ATACMS? Нехай забирає ці ракети, інші види озброєння й приїздить до нас пити чай, саркастично сказав російський президент.

Однак за цим сарказмом очільника РФ ховалося очевидне роздратування.

Важливим є те, що, на думку Путіна, постачання ракет ATACMS не змінить ситуацію на лінії зіткнення ЗСУ зі збройними силами РФ. Тобто мова вже зовсім не про те, що Путін планує найближчим часом здійснювати наступальні операції з окупації нових територій України – мова йде про те, що навіть постачання Україні сучасних озброєнь не дозволить Збройним Силам України відвоювати ті території, які сьогодні під контролем Москви.

Але варто нагадати, що в самої РФ були інші плани щодо війни в Україні. Нагадаю: ще в лютому минулого року Путін збирався окупувати значну частину території України, змінити владу в Києві, приєднати до РФ принаймні 2/3 української території, а на тій території, яка залишилася б Україною, створити маріонетковий уряд, який працював би для того, щоб Україна стала частиною так званої союзної держави з Росією та ще однією маріонетковою державою – Білоруссю Олександра Лукашенка.

Читайте також: Перемовини Путіна та Сі Цзіньпіна ніколи не відбуваються просто так. Колонка Віталія Портникова

А тепер, як виявляється, плани Путіна виглядають зовсім інакше. Він бажає, щоб його збройні сили втримувалися на цій лінії зіткнення, де вони ще захищають свої позиції на окупованих українських землях. Можна сказати, що амбіції президента РФ зменшуються якраз відповідно до того, яке сучасне озброєння отримує Україна від своїх західних союзників. І це ще раз підтверджує правильність тієї точки зору, що, якби Україна отримувала якомога більше сучасного озброєння з перших місяців цієї війни, можливо, уже зараз нам вдалося б звільнити набагато більше української території від російських загарбників. Звільнити громадян України, які й на Донбасі, і на півдні України, і на території Криму чекають українських військ і сподіваються, що російські окупанти та їхні жалюгідні найманці будуть вигнані з української території.

А зараз, звичайно, ми бачимо непросту боротьбу на лінії зіткнення й ще раз переконуємося в тому, що сучасна зброя значно зменшує можливості збройних сил РФ захищати свої позиції на цій території.

Ну, і те, що відомо було завжди, й зараз ми в цьому переконуємося: для того, щоб амбіції Путіна й представників політичного та військового керівництва Росії щодо цієї війни зменшувалися з кожним місяцем і навіть днем, важливо знищувати російські військові об’єкти, живу силу противника, важливо зменшувати як російські арсенали, так і кількість тих, хто готовий воювати у збройних силах РФ, хто може це робити.

Однак для того, щоб це дійсно стало реальністю, щоб Росія втратила свій потенціал, недостатньо ударів сучасною західною зброєю виключно по військових об’єктах на окупованих українських територіях. Головний воєнний потенціал РФ – саме на території Росії. Там головні запаси російської зброї, там можуть перебувати війська РФ, які змінюють тих, хто воює сьогодні на українському фронті. Там розташовані підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виробляють нові ракети й нові снаряди, щоб російська армія могла продовжувати свою агресивну війну з Україною.

Таким чином, знищити російський воєнний потенціал за допомогою одних тільки безпілотників, тим більше коли мова йде про величезну територію Росії та про можливість роботи підприємств військово-промислового комплексу за Уралом, навряд чи є реальним.

Читайте також: ЗСУ вдарили "атакамсами". Колонка Віталія Портникова

А от ракетні удари по російському воєнному потенціалу, ракетні удари по російських військових частинах відразу продемонстрували Москві, що не варто мати додаткових амбіцій. Що варто подумати про те, як закінчити війну з Україною, як прибрати свої війська з української землі, як розв'язати юридичні проблеми, що виникли для самої Росії після того, як у конституції РФ за бажанням Володимира Путіна з’явилися Автономна Республіка Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області України.

Ми ж прекрасно розуміємо, що Росія не вірить у жодні політичні процеси, у жодні перемовини. Уся історія цієї країни – це виключно повага до сили й неповага до права.

Таким чином, окрім постачання Україні сучасної зброї, союзникам рано чи пізно доведеться зробити ще один важливий крок – погодитися, що знищення воєнного потенціалу Російської Федерації українськими Збройними Силами на суверенній території самої агресивної терористичної держави – не шлях до ескалації, а шлях до припинення війни. Тим більше, що Путін усіма своїми запрошеннями "пити чай" і повідомленнями, що якщо українське керівництво бажає перемовин, то має скасувати рішення про неможливість розмов із Володимиром Путіним, демонструє, що він і в новій цій ситуації починає замислюватися про політичне рішення створеної ним кризи. Треба просто заохотити Путіна зрозуміти, що йому варто закінчувати війну. Однак заохочувати його потрібно не вмовляннями, не таємними розмовами, а ефективними ракетними ударами по військових об’єктах РФ і по центрах ухвалення злочинних рішень.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Віталій Портников
ракетний удар
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
19 жовтня, 2023 четвер
ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра та прорвали оборону ворога, - ISW
Карта. Авдіївка_1710
18 жовтня, 2023 середа
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
Німеччина уряд
19 жовтня, 2023 четвер
Німеччина планує прискорити процес працевлаштування біженців з України
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 жовтня
18:04
Херсонська область
РФ випустила по Бериславу на Херсонщині 10 авіабомб: поранено двох жінок
18:01
OPINION
Віталій Шабунін
Татаров і "правки Лозового"
17:56
Україна ЄС
ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
17:47
Зоря
УЄФА переніс матч "Зорі" проти ізраїльського "Маккабі" у Лізі конференцій
17:38
єврейська громада україни
США передали Ізраїлю першу від початку війни з ХАМАС партію бронетехніки
17:33
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
Маск спростував інформацію про можливе припинення доступу до соцмережі Х у Європі
17:23
відбитки пальців
Росіяни збирають відбитки пальців мешканців ТОТ: Центр нацспротиву назвав мету
17:15
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Якщо це сприятиме миру в Україні: президент Фінляндії заявив, що готовий поговорити з Путіним
17:10
Ексклюзив
На фото: супутникові знімки
У Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська
17:07
Зеленський обговорив із Гутеррешем участь ООН в імплементації Формули миру
17:00
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей
16:50
На фото: Олег Сенцов
Режисер Сенцов дістав поранення на фронті
16:49
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Рух живої сили та техніки сповільнився: радник мера Маріуполя про резерви РФ
16:32
Олаф Шольц
"Більш цинічно не буває": Шольц обурився словами Путіна про жертви серед цивільних на Близькому Сході
16:23
ракета ATACMS
Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі
16:05
OPINION
Ігор Луценко
В Україні потрібен рух за права солдатів
16:02
ТЦК
НАЗК виявило ознаки збагачення начальника районного ТЦК Одеси на майже 47 млн грн
15:58
WhatsApp
У Whatsapp тепер можна використовувати два облікові записи одночасно
15:40
Оновлено
дрон Shahed-136
Нічна атака РФ: окупанти вдарили по Сумах, на Миколаївщині загинули дві людини
15:28
РПЦ створення "православних ПВК"
Створювали "православні ПВК" для війни проти України: СБУ викрила керівництво РПЦ
15:21
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ не віддали жодного сантиметра землі: у "Сталевому кордоні" розповіли про бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку
15:13
На фото: TVORCHI
TVORCHI випустили новий кліп напередодні туру Україною
15:02
діти, війна
До кінця року окупанти планують вивезти до РФ ще 10 тис. українських дітей, – Лубінець
14:50
евакуація
Україна, Молдова та Румунія разом евакуюватимуть громадян з сектора Гази
14:50
Максим Гольдарб
Поплічник Медведчука Гольдарб отримав підозру в колабораціонізмі та виправдовуванні війни
14:48
Доступні ліки
В Україні змінили процедуру отримання першого е-рецепта: відтепер до лікаря йти не потрібно
14:38
У Дунай випустили понад 2,5 тис. осетрових, аби зберегти популяцію після підриву Каховської ГЕС
14:33
Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні
Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:19
Гуманітарка
Петиція про відтермінування постанови Кабміну, яка ускладнює постачання гуманітарки, набрала 25 тис. голосів
14:14
домедична допомога
У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги. Перелік локацій
14:13
Держдума Росії
У РФ заявили, що поставки США зброї Ізраїлю - це "спроби замаскувати провал американської політики на Близькому Сході"
14:11
У Сербії скасували показ фільму "20 днів у Маріуполі" через "антиросійську пропаганду". Режисер стрічки відреагував
14:08
OPINION
Микола Княжицький
Прийняття законопроєкту про заборону релігійних організацій, афільованих з РПЦ, – це імітація і зволікання
13:57
Оновлено
Румунія
"Винахід РФ": Україна більше не визнаватиме молдовську мову
13:53
штучний інтелект
Порушення авторських прав: музичні лейбли судитимуться з компанією ШІ, яка використовувала тексти їхніх пісень для навчання чат-бота
13:49
F-16
Кулеба назвав дві перешкоди для появи винищувачів F-16 в Україні
13:44
Оновлено
Верховна Рада
Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
13:34
російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Російські гелікоптери почали атакувати здалеку, бо бояться української ППО
13:27
Міни
В Україні почали видавати ваучери на навчання за спеціальністю "сапер": хто може отримати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV