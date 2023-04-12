Байден прибув у Північну Ірландію: обговорить з Сунаком війну в Україні

Про це повідомила старший директор Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слот, пише Reuters.

"Я очікую, що у лідерів також буде можливість обговорити останні події в Україні, включаючи наші спільні зусилля, що тривають, з підтримки народу в Україні", – сказала Слот.

Президент США Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста у 25-ту річницю Угоди Страсної п'ятниці, що припинила кровопролитний конфлікт у регіоні.

Як повідомляє Sky News, Байден перебуватиме на острові Ірландія з чотириденним візитом, де, за його словами, він хоче підкреслити "відданість США збереженню миру".

Американський президент проведе двосторонню зустріч із Сунаком сьогодні, 12 квітня.

Потім він поспілкується з лідерами п`яти основних партій Північної Ірландії перед виступом в Ольстерському університеті.

Після цього Байден вирушить до Ірландії, де відвідає замок Карлінгфорд в графстві Лут, звідки він походить.

У Дубліні Байден зустрінеться з президентом Ірландії Майклом Гіггінсом, прем'єр-міністром Лео Варадкаром, а також виступить перед ірландським парламентом.

Поїздка президента завершиться у п'ятницю візитом до графства Мейо, де він зустрінеться з далекими родичами.

Байден прибув через кілька годин після того, як поліція знайшла на кладовищі в Креггані чотири підозрілі бомби, закладені в трубах.