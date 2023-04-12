Байден прибув у Північну Ірландію: обговорить з Сунаком війну в Україні
Президент США Джо Байден обговорить війну в Україні з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком під час зустрічі двох лідерів у середу в рамках візиту президента Сполучених Штатів до Північної Ірландії
Про це повідомила старший директор Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слот, пише Reuters.
"Я очікую, що у лідерів також буде можливість обговорити останні події в Україні, включаючи наші спільні зусилля, що тривають, з підтримки народу в Україні", – сказала Слот.
Президент США Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста у 25-ту річницю Угоди Страсної п'ятниці, що припинила кровопролитний конфлікт у регіоні.
Як повідомляє Sky News, Байден перебуватиме на острові Ірландія з чотириденним візитом, де, за його словами, він хоче підкреслити "відданість США збереженню миру".
Американський президент проведе двосторонню зустріч із Сунаком сьогодні, 12 квітня.
Потім він поспілкується з лідерами п`яти основних партій Північної Ірландії перед виступом в Ольстерському університеті.
Після цього Байден вирушить до Ірландії, де відвідає замок Карлінгфорд в графстві Лут, звідки він походить.
У Дубліні Байден зустрінеться з президентом Ірландії Майклом Гіггінсом, прем'єр-міністром Лео Варадкаром, а також виступить перед ірландським парламентом.
Поїздка президента завершиться у п'ятницю візитом до графства Мейо, де він зустрінеться з далекими родичами.
Байден прибув через кілька годин після того, як поліція знайшла на кладовищі в Креггані чотири підозрілі бомби, закладені в трубах.
- Нагадаємо, на вулиці міста Белфаст було знайдено документ із позначкою "секретно" – у ньому містилися оперативні вказівки щодо візиту президента США до Ірландії. На 5 сторінках були вказані деталі заходів безпеки. Поліція розпочала розслідування.
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