Про це повідомляє The Independent із посиланням на поліцію Північної Ірландії.

Поліція Північної Ірландії розпочала розслідування щодо порушення безпеки під час візиту президента США Джо Байдена.

Зазначається, що на вулиці міста Белфаст місцевий житель знайшов конфіденційний документ із оперативними вказівками щодо організації заходів безпеки. Зокрема, в документі були подробиці розміщення поліцейських у центрі Белфасту під час візиту президента США, включаючи інформацію про перекриття доріг і контактні дані правоохоронців.

Поліція розпочала розслідування інциденту та підтвердила, що документ справжній.