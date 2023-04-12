Житель Ірландії знайшов на вулиці документ із конфіденційними даними про візит Байдена: поліція почала розслідування
На вулиці міста Белфаст було знайдено документ із позначкою "секретно" - у ньому містилися оперативні вказівки щодо візиту президента США до Ірландії. На 5 сторінках були вказані деталі заходів безпеки
Про це повідомляє The Independent із посиланням на поліцію Північної Ірландії.
Поліція Північної Ірландії розпочала розслідування щодо порушення безпеки під час візиту президента США Джо Байдена.
Зазначається, що на вулиці міста Белфаст місцевий житель знайшов конфіденційний документ із оперативними вказівками щодо організації заходів безпеки. Зокрема, в документі були подробиці розміщення поліцейських у центрі Белфасту під час візиту президента США, включаючи інформацію про перекриття доріг і контактні дані правоохоронців.
Поліція розпочала розслідування інциденту та підтвердила, що документ справжній.
- Джо Байден прибув до Північної Ірландії для участі в заходах із нагоди 25-ї річниці підписання мирної Угоди Страсної п'ятниці.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Сунак зустрінеться з президентом США Байденом у Північній Ірландії.
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