Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, посприявши укладенню угоди 1998 року, Сполучені Штати залишаються впливовим голосом у політиці Північної Ірландії та намагаються захистити ситуацію в регіоні від зростання напруження, спричиненого виходом Британії з ЄС.

Видання повідомляє, що Сунак зустріне Байдена у вівторок, 11 квітня, ввечері, коли приземлиться його літак Air Force One, за яким пильно стежитимуть по обидва боки ірландського кордону в час підвищеної політичної невизначеності в Північній Ірландії.

У середу, 12 квітня, прем'єр Британії влаштовує урочисту вечерю на честь річниці.

Додається, що Байден, який часто з гордістю говорить про своє ірландське коріння, також проведе час в Ірландській Республіці, де відвідає Дублін.

Видання нагадує, що угода Страсної п'ятниці, підписана 10 квітня 1998 року, значною мірою допомогла зупинити три десятиліття кровопролиття, яке стрясало регіон з кінця 1960-х років.

Однак річниця була затьмарена річним бойкотом найбільшою пробританською юніоністською партією Північної Ірландії децентралізованого уряду з розподілом повноважень, що є центральним елементом мирної угоди. Демократична юніоністська партія розгнівана правилами торгівлі після Brexit, які ставлять Північну Ірландію в інше становище, ніж решту Великої Британії.

У березні британська розвідувальна служба MI5 заявила про підвищення рівня загрози в Північній Ірландії внутрішнього тероризму до "серйозного", що означає високу ймовірність атак, хоча цей крок не був пов'язаний з річницею.

Під час переговорів про Brexit Байден іноді не погоджувався з британським урядом, але виступав на підтримку нещодавно узгодженої угоди між Великою Британією та ЄС, спрямованої на розв'язання деяких проблем, спричинених первинною угодою про вихід з ЄС.

Хоча ця угода поки що не змогла відновити автономний уряд у Північній Ірландії, Сунак намагатиметься посилити свою підтримку Белфаста, оголосивши про проведення саміту пізніше цього року для стимулювання міжнародних інвестицій.