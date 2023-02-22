Байден проти Путіна. Що буде далі з Україною та світом

Кожен, хто має очі й мінімальну клепку, мав змогу побачити, що таке західні цінності, а що "русские скрепы".

Несподіваний приїзд Байдена до Києва, його яскрава фотосесія на тлі Михайлівського золотоверхого собору і заява:

"Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом із вами й світ стоїть разом із вами" — стали для росіян екзистенційною проблемою. Більшою, ніж блискавичний наступ на Харківщині й звільнення Херсону.

Джо Байден на фоні Михайлівського собору, фото: Офіс президента України

У Варшаві в переддень річниці повномасштабної війни Байден ще і додав чіткості меседжу до Путіна персонально:

"Замість легкої перемоги, на яку розраховував глава кремлівського режиму, він пішов зі згорілими танками та хаосом у лавах російського війська".

Не знаю, як у кого — але цей візит американського лідера зняв певну тривожність напередодні 24 лютого. Адже Путіну не просто сказали: ти Київ хотів? Так ось він, вітає топів демократії.

Окрім того, лезом сковирнули ще одну глибоку рану. Російська пропаганда уже роки три постійно накручує, що Байден уже не той. Що він то хворий на деменцію, то ледве пересувається по Білому дому. Натомість "дед с деменцией" своїм приїздом показав всьому російському народові, що більше ніхто у світі їх не боїться. Що ніхто не боїться "сарматів" і "посейдонів", якими Кремль вряди-годи лякає Вашингтон. А отже, Байден дуже чітко дав зрозуміти глибинному російському народу: об вас витерли ноги. Ви ніхто! І як би не намагався Путін зберегти обличчя, росіянам було сказано напряму — ви маєте шанс на порятунок.

"Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть зруйнувати Росію, ми не збираємося атакувати Росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це – трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну", – сказав Байден у Варшаві.

Чесно, цей жест підтримки по силі не менше ніж 700 танків і 1000 артилерійських систем. Цей візит був потрібен лише для того, щоб послухати скиглення Ольги Скабєєвої та Мардана щодо того, а чому ж це ми не ударили ракетою по місцю, де мав зустрічі Байден.

Були навіть вкиди про якісь "гарантії" рашистів щодо приїзду Байдена. Насправді їх не було. І тут треба відмітити важливу деталь — всі зустрічі американського президента у Києві були на свіжому повітрі. Не в бункері, не в підвалі, не в бетонних канонірах. Тому навіть натхненниця великої війни Оля Скобєєва була сумна, наче з’їла лимон.

А що ж пропонує світу Путін?

Послання Путіна до росіян наче калька із виступів пізнього Брежнєва. Кашель, декоративні аплодисменти і головне — дуже сумні обличчя. Для чого це було зроблено? Офіційно оголосити, що війна всерйоз і надовго. Це було поліровано уже відомими заготовками про битву з нацистами, фашистами й проєктом "антиросія". Тут же плебсу було сказано про те, що всі гроші йтимуть на війну, але підтримувати штани росіянам будуть. Аби не було голодних бунтів як у лютому 1917 — бо ж недарма у російському медійному просторі усе частіше лунає порівняння саме з голодними матросами у Петрограді. Так от цю чернь заколисами тезами про розвиток Росії: будівництва, газифікацію, науку. Направду Путін про це говорить щороку. І повірте, за 23 роки правління з надприбутками від газу і нафти, мабуть, вже можна було газифікувати та відремонтувати всю Росію. Але очевидно, що нині плебсу перепадуть якісь крихти, аби всі втішалися, що війна недарма. І мій син загинув, щоб у моєму селі був туалет трохи краще ніж дерев’яний.

Фото: Reuters

Далі було зроблене останнє попередження олігархам і тим, хто виїхав з Росії. Мовляв, ви тут їли з годівнички. І вона буде не ваша, якщо ви не вигрібаєте війну з нами. То ж, мовляв, давайте повертайтесь. Але по чесному — заклики вкладати в Росію й заробляти в Росії, - констатація глибоких проблем. Криза людських ресурсів, де щось більш-менш розумне вже виїхало закордон. І планує лишитися в новій країні всерйоз і надовго.

І вишенька на торті і укол самого Байдена — це лякалки Страшною Ядеркою. Більше нема чим. Саме тому бункерний щур заявив про призупинення дії договору Стратегічну наступальну зброю-3 -- про скорочення кількості ядерних зарядів та їх носіїв. Чому це послання до Байдена? А, тому що саме він займався темами скорочення ядерних гонок в СРСР з початку своєї кар’єри.

От тільки тут треба відмітити, що Путін так і не наважився на вихід із договорів - лише типу призупинив участь. І не готовий перший починати нові ядерні випробування Тобто, показує, що хоче перемовин. На своїх умовах, але чітке розуміння, що РФ не переможе у військовому плані, уже є і в Путіна.

Тут також варто нагадати, що минулі перегони озброєнь для рашки закінчилася 1991-м роком. І зараз закінчиться. Тоді РФ від розпаду врятували старання Джорджа Буша-старшого. Тут ми ще побачимо, скільки може насолити світу і Україні Росія.

Насправді на річницю повномасштабної війни в Україні російські "патріоти", накачані пропагандою — очікували від Путіна чогось типу оголошення війни США. А вийшов Брєжнєв з общипаними бровами з фішечкою про погрози ядеркою.

То ж лишається нам, тобто, Україні - своє робити. Розбивати ворога на полі бою. І переналаштовувати економіку під потреби фронту. Бо своя артилерія з безпілотниками, вкупі з американськими подарунками — таки робить погоду. І рано чи пізно принесе перемогу.