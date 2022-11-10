Байден розповів, у якій військовій допомозі відмовлено Україні

Про це Джо Байден повідомив під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до конгресу, текстову трансляцію якої подає The New York Times.

"Між іншим, ми не надавали Україні карт-бланш. Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безпольотної зони в небі над Україною", - сказав він.

Крім того, за словами Байдена, США не збираються відправляти в Україну HIMARS з ракетами великої дальності, тому що президент "не хоче", щоб Збройні сили України почали бомбардувати територію РФ.

Нагадаємо, Байден заявив, що наказ Росії про відступ військ з Херсона на лівий берег річки Дніпро показав, що Москва має реальні проблеми зі збройними силами. І наголосив на тому, що Херсон здали лише після виборів у США.

Також Байден розраховує після проміжних виборів на продовження двопартійної підтримки протистояння російській агресії в Україні.

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