Про це Джо Байден повідомив під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу, текстову трансляцію якої подає "The New York Times".

"У сфері зовнішньої політики я сподіваюся, що ми продовжимо цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії в Україні", - зазначив Байден.

Видання зазначає, що попри те, що, наприклад, лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнеллі підтвердив підтримку щодо надання допомоги Україні, очікується, що адміністрація Байдена може зіткнутись з жорсткішим спротивом у цьому питанні.

Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори: станом на вечір 9 листопада до Палати представників Конгресу пройшли 187 демократів та 203 республіканці. При цьому в Сенаті ситуація рівніша – від кожної партії туди пройшли по 48 осіб. Підрахунок голосів все ще продовжується.

Чинний президент США та лідер демократів Джо Байден заявив, що задоволений попередніми результатами виборів.

Його конкурент, Дональд Трамп "дещо розчарований" результатами виборів та все ж вважає їх переможними для республіканців.

Щодо України, то Байден навіть припустив, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США.

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