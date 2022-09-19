Байден: Сполучені Штати захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю
Президент США Джо Байден запевнив, що США мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю
Про це повідомляє CBS.
За його словами, йдеться про участь американських військових.
"Так (сили США захищатимуть, - ред.), якщо насправді буде безпрецедентний напад Китаю", - наголосив Байден.
Попри співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності, додав американський президент.
Відзначимо, Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю.
- Раніше голова КНР Сі Цзіньпін повідомив своїм військовим про потребу захоплення Тайваню до 2027 року.
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