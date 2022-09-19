Про це повідомляє CBS.

За його словами, йдеться про участь американських військових.

"Так (сили США захищатимуть, - ред.), якщо насправді буде безпрецедентний напад Китаю", - наголосив Байден.

Попри співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності, додав американський президент.

Відзначимо, Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін повідомив своїм військовим про потребу захоплення Тайваню до 2027 року.

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