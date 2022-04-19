Байден та Джонсон пообіцяли передати Україні більше артилерії

Про це завили лідери держави Джо Байден та Борис Джонсон.

Джонсон розказав депутатам парламенту про зустріч з Володимиром Зеленським: "Я запевнив його в непримиренній рішучості Великої Британії приєднатися до наших союзників і дати хоробрим людям необхідну зброю, щоб захищатися".

За його словами, це дуже важливо, бо Путін розпочав наступ на Донбасі.

"Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка артилерією, це те, що ми їм надамо", - сказав він.

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Джо Байден відповів ствердно на питання, чи планують США надіслати більше артилерії в Україну.