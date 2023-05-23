Про це повідомляє Reuters.

Президент-демократ та головний республіканець у конгресі провели переговори у понеділок, 22 травня. На пресконференції після них, вони "не подавали жодних ознак" того, що їм не вдасться дійти консенсусу.

"Я думаю, ми домовимось. Ми з Байденом вестимемо переговори щодня, доки не прийдемо до угоди", - сказав спікер Палати представників.

З оптимістичною заявою за підсумками переговорів про підвищення стелі держборгу за лідером республіканської більшості в Палаті представників Кевіном Маккарті виступив і президент Байден, повідомляє BBC.

"Ми ще раз наголосили, що питання про дефолт не стоїть, і єдиний варіант дій для нас – це переговори з добрими намірами та двопартійна угода", - йдеться у заяві Байдена.

Якщо демократи, які контролюють Білий дім і сенат, і республіканці, які мають більшість у Палаті представників, не домовляться до червня, то влада США не зможе платити за своїми рахунками і боргами і може вперше у своїй історії оголосити дефолт, що, за словами очільника мінфіну Джанет Йєллен може призвести до небаченої економічної та фінансової катастрофи – до того ж не тільки для США.

Наразі стеля держборгу в США вже становить астрономічні 31,4 трильйона доларів.

Байден і Маккарті розпочали переговори на початку травня. Республіканці хочуть домогтися від адміністрації Байдена скорочення витрат, а Білий дім хотів би провести рішення про підвищення ліміту запозичень без попередніх умов.