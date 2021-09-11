Байден у 20-ті роковини терактів 11 вересня звернувся до нації

Про це повідомляє Голос Америки.

Байден відзначив біль втрат, який зберігається до сьогодні, закликав американців до єдності. Президент США підкреслив, що головний урок 11 вересня полягає в тому, що найбільшою силою США є єдність, відзначив героїзм, який країна побачила "всюди" після терактів, вказав на прояви єдності суспільства, та відданість меті покарати тих, хто прагне зашкодити Америці.

Джо Байден також зазначив, що темні сторони людської натури, які проявились всередині США після терактів і були спрямовані проти американських мусульман, не знищили американську єдність.

"Єдність не означає, що ми зобов'язані вірити в одне і те саме. Але ми повинні відчувати глибоку повагу і віру один в одного і в цю націю", - сказав Байден.