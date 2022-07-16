Байден у Саудівській Аравії зробив різку заяву на адресу принца, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста
Президент США Джо Байден заявив наслідному саудівському принцу Мухаммеду бен Салману, що той несе відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашшогі у 2018 році
Про це повідомляє AP.
За словами Джо Байдена, він порушив тему вбивства журналіста Джамаля Хашшогі на зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
"По суті він сказав, що особисто не був відповідальним за це. Я вказав на те, що, на мою думку, він несе відповідальність. Якщо щось подібне станеться знову, вони отримають таку ж відповідь і набагато більше", - сказав Байден.
Він додав, що не шкодує про свої колишні обіцянки зробити Саудівську Аравію ізгоєм.
"Я ні про що не шкодую", - запевнив Байден.
Відносини США та Саудівської Аравії погіршилися після вбивства журналіста Джамаля Хашшогі у 2018 році. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Вашингтон виявив бажання налагодити стосунки із Ер-Ріядом. Зокрема, Джо Байден закликав Саудівську Аравію збільшити постачання нафти, він назвав переговори щодо цього питання позитивними.
- 16 липня повідомлялося, що Джо Байден прибув у Саудівську Аравію домовлятися про нафту і енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії.
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