Про це повідомляє AP.

За словами Джо Байдена, він порушив тему вбивства журналіста Джамаля Хашшогі на зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

"По суті він сказав, що особисто не був відповідальним за це. Я вказав на те, що, на мою думку, він несе відповідальність. Якщо щось подібне станеться знову, вони отримають таку ж відповідь і набагато більше", - сказав Байден.

Він додав, що не шкодує про свої колишні обіцянки зробити Саудівську Аравію ізгоєм.

"Я ні про що не шкодую", - запевнив Байден.

Відносини США та Саудівської Аравії погіршилися після вбивства журналіста Джамаля Хашшогі у 2018 році. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Вашингтон виявив бажання налагодити стосунки із Ер-Ріядом. Зокрема, Джо Байден закликав Саудівську Аравію збільшити постачання нафти, він назвав переговори щодо цього питання позитивними.

16 липня повідомлялося, що Джо Байден прибув у Саудівську Аравію домовлятися про нафту і енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії.

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