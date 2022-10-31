Про це він написав у твітері.

"Вітаю Луїса Інасіо Лулу да Сілву з обранням наступним президентом Бразилії за результатами вільних, чесних та авторитетних виборів. Я з нетерпінням очікую на спільну роботу з метою продовження співробітництва між нашими двома країнами у наступні місяці та роки", - зазначив він.

Вночі на 31 жовтня стало відомо, що у Бразилії завершилися вибори президента. Перемогу здобув Луїс Інасіо Лула да Сілва.

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