Байден відреагував на оголошення нового президента Бразилії, сподівається на співробітництво
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав з перемогою нового президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву
Про це він написав у твітері.
"Вітаю Луїса Інасіо Лулу да Сілву з обранням наступним президентом Бразилії за результатами вільних, чесних та авторитетних виборів. Я з нетерпінням очікую на спільну роботу з метою продовження співробітництва між нашими двома країнами у наступні місяці та роки", - зазначив він.
- Вночі на 31 жовтня стало відомо, що у Бразилії завершилися вибори президента. Перемогу здобув Луїс Інасіо Лула да Сілва.
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