Байден висловив стурбованість, що Путін не може знайти вихід із війни в Україні
Президент США Байден висловив стурбованість тим, що Путін не може знайти вихід із війни РФ в Україні
Про це президент США сказав, виступаючи на політичному зборі коштів у передмісті Вашингтона, повідомляє Reuters.
Він стурбований тим, що "Путін не має виходу з війни" РФ проти України.
Президент США зауважив, що Путін помилково вважав своє вторгнення в Україну шляхом до розколу НАТО та ЄС. Натомість США та багато європейських країн згуртувалися на бік України.
"Я впевнений, що Путін вірив, що він може зруйнувати НАТО, що він вірив, що може зруйнувати Європейський Союз", — додав Байден.
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