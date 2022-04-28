Байден виступить із промовою, що стосується України

Про це свідчить його графік, поширений серед ЗМІ, передає The Hill.



О 10:45 за місцевим часом (17:45 за київським, - ред.) Джо Байден "виступить із ремарками щодо України". Трансляцію звернення вестимуть із кімнати Рузвельта Білого дому.



Президент США звернеться до американців після поїздки держсекретаря та міністра оборони до Києва, де вони зустрічалися з українським керівництвом.

24 квітня Київ відвідали держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. 25 квітня Володимир Зеленський заявив, що у ході переговорів з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном йшлося про допомогу ЗСУ, фінансову підтримку, посилення санкцій проти РФ і безпекові гарантії Україні.

25 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж перебуватиме при владі російський диктатор Володимир Путін.

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