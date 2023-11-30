Байден закликав Нетаньягу утриматись від боїв на півдні сектору Газа, - AXIOS

Про це повідомляє AXIOS.

Як стверджують співрозмовники видання, у нещодавній телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, Байден повідомив, що зараз ізраїльська армія не має можливості провести повноцінну наземну наступальну операцію на півдні сектора Газа, і початок масштабних бойових дій може призвести до "неминучої загибелі мільйонів палестинців".

"Байден передав Нетаньяху, що спосіб дій Ізраїлю в північній частині Гази, включаючи широкомасштабний наступ, не може бути повторений у південній частині анклаву через присутність мільйонів палестинців у цьому регіоні", - розповів один з американських чиновників на умовах анонімності.