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Байден закликав Нетаньягу утриматись від боїв на півдні сектору Газа, - AXIOS

30 листопада, 2023 четвер
05:29
Війна в Ізраїлі Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу

Президент США Джо Байден намагається відмовити ізраїльське керівництво від початку масштабних бойових дій на півдні Сектору Газа

Про це повідомляє AXIOS.

Як стверджують співрозмовники видання, у нещодавній телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, Байден повідомив, що зараз ізраїльська армія не має можливості провести повноцінну наземну наступальну операцію на півдні сектора Газа, і початок масштабних бойових дій може призвести до "неминучої загибелі мільйонів палестинців".

"Байден передав Нетаньяху, що спосіб дій Ізраїлю в північній частині Гази, включаючи широкомасштабний наступ, не може бути повторений у південній частині анклаву через присутність мільйонів палестинців у цьому регіоні", - розповів один з американських чиновників на умовах анонімності.

  • 30 листопада ХАМАС відпустив нову групу заручників в обмін на звільнення Ізраїлем палестинців.
  • Також 29 листопада стало відомо, що Ізраїль готовий продовжити перемир'я ще на два дні, але вимагає у ХАМАСу звільнення заручників.

Ізраїль
Джо Байден
Сектор Гази
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