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ХАМАС відпустив нову групу заручників в обмін на звільнення Ізраїлем палестинців

30 листопада, 2023 четвер
02:20
Війна в Ізраїлі терористи ХАМАС

Представники Червоного Хреста передали до Єгипту групу із 14 звільнених заручників ХАМАСу, серед них – 4 іноземці

Про це повідомляє ЦАХАЛ у своєму telegram-каналі.

ЦАХАЛ повідомив, що 14 заручників, звільнених ХАМАСом сьогодні ввечері, переправлені Червоним Хрестом із сектору Гази до Єгипту через контрольно-пропускний пункт Рафах.

"Нещодавно представники Червоного Хреста передали до Єгипту 10 звільнених ізраїльтян і 4 громадян Таїланду. Звільнені заручники наразі прямують до Ізраїлю через Єгипет до місця зустрічі з нашими солдатами в Керем-Шаломі", - заявили в ЦАХАЛі.

Ізраїльські сили перевірять особи звільнених, а потім супроводжують до Ізраїлю через бічні ворота на контрольно-пропускному пункті Керем Шалом, зазначає The Times of Israel.

"Представники ЦАХАЛу інформують сім'ї заручників найостаннішою доступною інформацією", - повідомили у ЦАХАЛу.

Представник міністерства закордонних справ Катару повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter), що Ізраїль звільнить 30 палестинців увечері. Серед палестинців 16 неповнолітніх та 14 жінок.

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

Того ж дня ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

Пізніше ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди. Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

29 листопада стало відомо, що Ізраїль готовий продовжити перемир'я ще на два дні, але вимагає у ХАМАСу звільнення заручників.

Ізраїль
Катар
Сектор Гази
Хамас
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