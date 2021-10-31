Байден закликав Меркель підтримати Україну та не дозволити Росії маніпулювати газовим питанням

Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Її було оприлюднено за підсумками переговорів Джо Байдена з Ангелою Меркель та віцеканцлером Олафом Шольцом у Римі.

"Президент Байден наголосив на важливості продовження роботи для реалізації спільної угоди США та Німеччини щодо підтримки України та енергетичної безпеки Європи з метою гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати постачанням природного газу заради згубних політичних цілей", - йдеться у заяві.