Байден закликав Меркель підтримати Україну та не дозволити Росії маніпулювати газовим питанням
Президент США Джо Байден на полях саміту G20 закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель виконати обіцянки щодо енергетичної безпеки України
Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Її було оприлюднено за підсумками переговорів Джо Байдена з Ангелою Меркель та віцеканцлером Олафом Шольцом у Римі.
"Президент Байден наголосив на важливості продовження роботи для реалізації спільної угоди США та Німеччини щодо підтримки України та енергетичної безпеки Європи з метою гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати постачанням природного газу заради згубних політичних цілей", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, 30 жовтня у столиці Італії стартував дводенний саміт лідерів країн "великої двадцятки".
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