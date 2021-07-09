Байден закликав Путіна вжити заходів щодо атак російських хакерів

Про це повідомляє НВ з посиланням на пресслужбу Білого дому.



Співрозмовники "високо оцінили" роботу команд після саміту країн.



Байден обговорив з Путіним кібератаки хакерів з РФ, які торкнулися США і інших країн, і закликав Кремль вжити заходів, щоб припинити цю діяльність.



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Байден заявив, що США зроблять все для захисту своїх громадян і інфраструктури перед кіберзагрозами.