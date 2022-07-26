Байден завершив курс лікування від коронавірусу, але ще перебуває на самоізоляції, - Білий дім
Президент США Джо Байден завершив п'ятиденний курс лікування препаратом Paxlovid від коронавірусної інфекції, але поки залишається в самоізоляції
Про це сайт Білого дому повідомив його лікар Кевін О'Коннор.
За його словами, симптоми захворювання у президента майже повністю зникли. Його тиск, частота пульсу та дихання, температура – "абсолютно нормальні", легені залишаються чистими. Президенту дозволено поновити фізичні вправи.
- Минулого тижня прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Байден 21 липня отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу.
- 23 липня повідомлялося, що Джо Байден переносить захворювання на коронавірусну інфекцію у легкій формі.
- Вчора, 25 липня, його лікар повідомив, що президент США майже позбувся основних симптомів COVID-19.
- Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.
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