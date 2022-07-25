Байден майже одужав від COVID-19, - звіт особистого лікаря

Про це йдеться у звіті особистого лікаря, оприлюдненому Білим домом.

За словами лікаря, Байден "добре переносить лікування".

"Минулої ночі президент Байден завершив четвертий повний день лікування препаратом Paxlovid. Зараз його симптоми майже повністю зникли", - йдеться у повідомленні.

Лікар зауважує, що президент має певну залишкову закладеність носа й мінімальну захриплість. Водночас пульс, артеріальний тиск, частота дихання й температура у нормі, легені чисті.

23 липня повідомлялося, що Джо Байден переносить захворювання на коронавірусну інфекцію у легкій формі.

21 липня стало відомо, що Олена Зеленська пройде тест після спілкування з інфікованим COVID-19 Байденом

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