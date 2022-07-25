Байден майже одужав від COVID-19, - звіт особистого лікаря
Президент США, який занедужав на коронавірус, майже позбувся основних симптомів COVID-19
Про це йдеться у звіті особистого лікаря, оприлюдненому Білим домом.
За словами лікаря, Байден "добре переносить лікування".
"Минулої ночі президент Байден завершив четвертий повний день лікування препаратом Paxlovid. Зараз його симптоми майже повністю зникли", - йдеться у повідомленні.
Лікар зауважує, що президент має певну залишкову закладеність носа й мінімальну захриплість. Водночас пульс, артеріальний тиск, частота дихання й температура у нормі, легені чисті.
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