Байден заявив, що Єгипет погодився пропустити гуманітарну допомогу для сектора Гази

Про це заявив президент США Джо Байден, який у середу обговорив це зі своїм колегою телефоном, передає Reuters.

У цих вантажівках буде їжа, вода, ліки та предмети першої необхідності. Байден не назвав терміни відкриття пункту пропуску, але речник національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що це відбудеться найближчими днями після ремонту дороги.

Заступник голови генсека ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс своєю чергою зазначив, що організація прагне повернути доставку допомоги в сектор Гази до 100 вантажівок на день, як це було до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ військовим узяти сектор Гази в повну блокаду. "Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Ми боремося з нелюдами й діємо відповідно до цього", - зазначив чиновник.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

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